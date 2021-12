Nach Vollsperrung: A1 bei Weilerswist in Richtung Köln frei

Weilerswist (dpa/lnw)

Nach einer Vollsperrung wegen der Flutkatastrophe ist die Autobahn 1 bei Weilerswist-West in Richtung Köln wieder frei. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen zwischen Weilerswist-West und dem Kreuz Bliesheim freigegeben, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland, berichtete. Damit könne auch die Verbindungsfahrbahn auf die A 553 in Richtung Brühl wieder befahren werden. Bis voraussichtlich Weihnachten laufe der Verkehr zunächst über eine Spur.

Von dpa