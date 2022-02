Nach «Ylenia» fegt Orkantief «Zeynep» über NRW hinweg

Essen (dpa/lnw)

Nach kurzem Zwischenhoch soll das Orkantief «Zeynep» im Laufe des Tages von Westen her über Nordrhein-Westfalen hinwegfegen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitagmorgen vor ersten Wind- und Orkanböen am Vormittag in der Eifel, vor allem in den Höhenlagen. Zum Mittag würden westlich des Rheins und im Norden des Landes verbreitet stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde erwartet, in den Hochlagen der Eifel sogar Sturm- und schwere Sturmböen bis 100 km/h.

Von dpa