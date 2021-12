Nachbar überrascht mutmaßliche Diebe: Fast Tresore gestohlen

Ein aufmerksamer Nachbar in Drensteinfurt hat zwei mutmaßliche Diebe davon abgehalten, zwei Tresore zu stehlen.

Er habe am Montagabend ein lautes Geräusch gehört und sei in seinen Garten gegangen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Von seinem Garten aus sah er zwei Männer, die sich im Garten des Nachbarn befanden. Als er sie ansprach, flohen sie. Die Beute - zwei Tresore - ließen sie der Polizei zufolge zurück. Die mutmaßlichen Diebe habe die Polizei bei der Fahndung nicht gefunden, hieß es weiter.