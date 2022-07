Nachfrage nach Elektroautos zieht an: Zulassungen verdoppelt

Im Jahr 2021 seien in dem Bundesland rund 131.000 Stromer zugelassen worden und damit fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor (63.000), teilte das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mit. Gründe hierfür dürften die staatlichen Fördergelder und ein größeres Angebot am Markt gewesen sein. Vor nicht allzu langer Zeit waren Elektroautos fast noch eine Seltenheit, im Jahr 2018 hatte es in NRW nur 9000 solcher Zulassungen gegeben. Die jüngsten Zahlen zeigen aber, dass Stromer ein Massengeschäft geworden sind.