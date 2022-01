Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Davies positiv getestet

München (dpa)

Der FC Bayern München meldet einen neuen Corona-Fall in seinem Bundesliga-Team. Der kanadische Fußball-Nationalspieler Alphonso Davies wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Herbstmeister am Mittwoch mitteilte. «Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation», berichtete der Rekordmeister.

Von dpa