Nächtliche Schüsse auf Bäckerei: Löcher in Schaufenster

Aachen (dpa/lnw)

Auf eine neu eröffnete Bäckerei in Aachen ist in der Nacht zu Donnerstag geschossen worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung sei vor Ort, Zeugen würden vernommen, teilten die Ermittler mit. An der Hausfront und an den Fenstern seien Beschädigungen festgestellt worden.

Von dpa