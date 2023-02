Nahverkehr-Betreiber: Verdi plant Warnstreiks in NRW-Städten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im öffentlichen Nahverkehr soll es noch in dieser Woche in mehreren NRW-Städten zu Warnstreiks kommen. Die Gewerkschaft Verdi habe die Beschäftigten in Wuppertal dazu aufgerufen, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) am Dienstag mit.

Von dpa