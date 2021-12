Nass und grau am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Bewölkt, regnerisch und trüb: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter rechnen. Es werde überwiegend nasskalt und grau, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Oberhalb von 400 Metern sei am Samstag Schnee zu erwarten, ansonsten regne es. Zudem werde es milder mit Höchsttemperaturen von zwei bis sechs Grad.

Mit ähnlichen vielen Wolken gehe es auch am Sonntag weiter, so der Experte. Zeitweise sei erneut Regen wahrscheinlich, der am Nachmittag von Westen her abklinge - bei maximal sieben bis neun Grad. Noch milder mit neun bis elf Grad wird es laut DWD zu Wochenbeginn. Auch dann sei es stark bewölkt und zunächst regnerisch.