Neanderthal-Museum bekommt Aussichtsturm mit Virtual-Reality

Mettmann (dpa/lnw)

Das Neanderthal-Museum in der Nähe von Mettmann bekommt einen 22 Meter hohen Aussichtsturm an der Stelle, an der 1856 die berühmten Urmenschen-Knochen gefunden worden sind. Die Bauarbeiten für das 3,5 Millionen-Euro-Projekt sollten kommende Woche Mittwoch mit dem Spatenstich beginnen und bis Juni nächsten Jahres dauern, teilte der Kreis Mettmann mit. Die Kosten tragen das Land, der Kreis und eine Stiftung.

Von dpa