Nebel in NRW erwartet: Sonne im Süden des Landes

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird es am Wochenende in einigen Regionen neblig und in anderen sonnig. Vor allem im Ruhrgebiet, Ostwestfalen und rund um Düsseldorf breite sich schon am Freitag gebietsweise dichter Nebel aus, berichtete ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dort wird es demnach eher bedeckt. Im Südwesten und Südwesten des Landes hingegen zeige sich im Tagesverlauf überwiegend die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. In der Nacht zu Samstag breitet sich «tendenziell eher in der Nordhälfte» zunehmend Nebel aus, sagte der DWD-Experte. In der Eifel kühle es auf bis zu minus 4 Grad ab.

Von dpa