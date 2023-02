Neu-Ulm gewinnt erstes Champions-League-Halbfinale

Pfaffenhofen (dpa)

Dem deutschen Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf droht nach dem verlorenen Pokal-Endspiel auch das Champions-League-Aus gegen den TTC Neu-Ulm. Die Mannschaft von Timo Boll verlor am Mittwochabend das Halbfinal-Hinspiel bei ihrem neuen Rivalen mit 2:3. Die zweite Partie findet am Sonntag in Düsseldorf statt. Im zweiten Halbfinale hatte der 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend mit 3:1 beim Post-SV Mühlhausen gewonnen.

Von dpa