Neue Corona-Regeln im NRW-Landtag auf dem Prüfstand

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ab sofort gibt es strengere Einschränkungen für die Bürger in der Corona-Pandemie - überwiegend trifft das Nichtgeimpfte. Die Opposition im Landtag will ganz genau wissen, welchen Kurs die Landesregierung nimmt und welche Optionen sie nicht nutzen will.

Von dpa