Neue Gesetze: Steuererleichterungen und mehr Homeoffice

Düsseldorf (dpa/lnw)

Viele Menschen können sich 2023 über Steuererleichterungen und weniger «Papierkrieg» freuen. Ob Homeoffice oder kleinere Solaranlagen - der Bundesgesetzgeber habe zahlreiche steuerliche Änderungen beschlossen, teilte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Dienstag mit. «Es ist einiges umgesetzt worden, was der Bevölkerung in dieser Zeit steigender Kosten hilft», so der Landesminister.

Von dpa