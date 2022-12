Neue Munitionsfertigung von Rheinmetall entsteht in Unterlüß

Berlin/Hannover (dpa)

Die neue Munitionsfertigung des Rüstungsunternehmens Rheinmetall entsteht im niedersächsischen Unterlüß im Landkreis Celle. «Wir sehen uns in der Verantwortung, die Bundesregierung nach Kräften dabei zu unterstützen, die erforderliche Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr wiederherzustellen», teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die neue Anlage für Mittelkalibermunition für die Kaliber 20-35 Millimeter soll dem Sprecher zufolge im Januar fertiggestellt sein, im Juni nächsten Jahres soll mit der Fertigung begonnen werden. Über den Standort Unterlüß hatte zuerst der NDR berichtet.

Von dpa