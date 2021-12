Neuendorf: DFB-Kandidatur «war nicht mein Lebensplan»

Am Donnerstag könnte er offiziell als Kandidat der Amateure benannt werden. Seine Kandidatur sehe er «als eine Art Angebot», sagte Neuendorf: «Ich hoffe, dass ich das im Falle meiner Wahl ein bisschen unaufgeregter hinbekomme, als es sonst im Fußball üblich ist.» Gewählt wird der Nachfolger von Fritz Keller am 11. März. Peter Peters, einer der beiden Interimspräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes, will ebenfalls antreten.