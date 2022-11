Neuer Generalsekretär Ziemiak freut sich auf CDU-Basis

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der neue Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak, freut sich nach eigenen Worten vor allem auf die Arbeit vor Ort und bei den Mitgliedern. Ziemiak sagte nach seiner Vorstellung in der CDU-Fraktion am Dienstag der dpa, er müsse für seinen neuen Job nicht umziehen. «Wir leben in Iserlohn, da bin ich zu Hause und da will ich auch nicht weg.»

Von dpa