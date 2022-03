Neuer privater Radiosender in NRW genehmigt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im UKW-Radiomarkt in Nordrhein-Westfalen wird es einen zweiten privaten Anbieter geben. Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW genehmigte am Freitag den Antrag auf ein neues Vollprogramm, das sich an Hörer zwischen 20 und 39 Jahren richten soll.

Von dpa