Neues Grab für Schalke-Legende Libuda auf dem Fan-Feld

Gelsenkirchen (dpa)

Nach dem Ende der Liegezeit von 25 Jahren erhält der frühere Schalker Stürmer Reinhard «Stan» Libuda nun doch eine neue letzte Ruhestätte. Dank der Initiative Stiftung «Schalker Markt» und nach Rücksprache mit der Familie sollen die sterblichen Überreste des ehemaligen Idols am nächsten Samstag in einem symbolischen Akt auf das Schalker Fan-Feld umgebettet werden. Dies bestätigte ein Sprecher der Stiftung am Montag der dpa. Zuvor hatte der «Reviersport» darüber berichtet.

Von dpa