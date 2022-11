Neues Lagebild: Ermittler beschlagnahmten 151 Millionen Euro

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei in NRW hat im vergangenen Jahr rund 151 Millionen Euro an Vermögenswerten beschlagnahmt - allein 70 Millionen Euro davon im Ermittlungsverfahren um die erfundene Kryptowährung «OneCoin». Das geht aus dem neuen Lagebild «Finanzermittlungen» des Landeskriminalamts (LKA) hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Von dpa