Neues Schild für jedes zweite Ministerium

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Hälfte der zwölf nordrhein-westfälischen Ministerien braucht neue Schilder. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sechs Ministerien seiner schwarz-grünen Koalition einen neuen Zuschnitt verpasst. Am Montag wurde das Haus der neuen Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) im Mannesmann-Hochhaus in Düsseldorf umetikettiert. An der Eingangstür steht nun: «Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie».

Von dpa