Neuhaus plant Comeback zum Start gegen Leverkusen

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus hat gut drei Monate nach seiner Kreuzbandverletzung sein Comeback fest im Blick. Zum Start der zweiten Serie in der Fußball-Bundesliga am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen will der 25-Jährige sein Pflichtspiel-Comeback geben.

