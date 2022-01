Neuschnee in den Bergen Nordrhein-Westfalens erwartet

Essen (dpa/lnw)

Gute Nachrichten für Skifahrer in Nordrhein-Westfalen: Im Wintersportgebiet rund um den Winterberg kann es am Wochenende bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte.

