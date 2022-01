Neustart im Prozess um auf Friedhof verscharrtes Mordopfer

Hannover (dpa)

Vor knapp einem Jahr ist ein junges Paar aus Hannover wegen Mordes an einem Bielefelder verurteilt worden - ihre Beziehung halten die beiden trotz langjähriger Gefängnisstrafen aufrecht. «Wir schreiben uns regelmäßig», sagte die 27-jährige Angeklagte im Landgericht Hannover. In dem am Montag gestarteten Revisionsprozess müssen die Richter das Strafmaß neu festlegen. Die Verurteilung wegen Mordes sowie die Unterbringung des 25 Jahre alten Angeklagten in der Psychiatrie bleiben bestehen.

Von dpa