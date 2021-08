Neuzugang Eggestein im Heimspiel gegen Dortmund im Kader

Maximilian Eggestein soll nur drei Tage nach seiner Verpflichtung im Kader des SC Freiburg für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund stehen. «Alles ist möglich. Vielleicht wird er eingewechselt. Anfangsformation eher nicht, aber ich will es nicht ausschließen», sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag. Den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler hatten die Freiburger am Vortag von Bundesliga-Absteiger Werder Bremen verpflichtet.

Der frühere Fußball-Nationalstürmer Nils Petersen ist vor der Partie gegen den BVB zwar in das Mannschaftstraining zurückgekehrt, aber nach seiner Meniskusoperation voraussichtlich noch nicht wieder dabei. Möglicherweise fällt zudem Abwehrspieler Manuel Gulde wegen einer Hüftprellung aus, die er am ersten Spieltag beim 0:0 in Bielefeld erlitten hatte.