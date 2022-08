«Nicht von Erfolg gekrönt»: Oliseh tritt in Straelen zurück

Der 47-Jährige war 1996 mit Nigeria Olympiasieger und spielte in der Bundesliga für den 1. FC Köln, Borussia Dortmund und den VfL Bochum. Beim 3:4 im DFB-Pokal gegen Zweitligist FC St. Pauli schlug sich Straelen tapfer, in der Liga ist das Team von Niederrhein nach fünf Niederlagen in fünf Spielen aber Tabellenletzter.