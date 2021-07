Niedecken: Wer Klimawandel leugnet «hat sie nicht mehr alle»

BAP-Sänger Wolfgang Niedecken (70, «Verdamp lang her») hat kein Verständnis für Menschen, die den Klimawandel leugnen. «Es wird doch immer schlimmer», sagte der Kölner Musiker dem Sender Bayern 2 in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch. Da seien die Waldbrände, die langen Trockenheiten - und der schwere Regen. «Das nimmt ja zu. Wer das noch leugnen will, dass das Klima sich wandelt, der hat sie nicht mehr alle. Das ist so ähnlich, wie die Typen, die Corona leugnen», erklärte Niedecken.