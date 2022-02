Niederschlag in NRW lässt nach: Es bleibt windig

Essen (dpa/lnw)

Die Wetterlage in Nordrhein-Westfalen entspannt sich am Montag, es bleibt aber windig. Vor allem im Bergland und in der Nordosthälfte könne es noch einige Regen- und Schneeschauer mit Glätte geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Zum Nachmittag hin lockere es von Westen her auf. Bei Höchstwerten zwischen sechs und neun Grad soll es verbreitet böig bleiben, in höheren Lagen sei vereinzelt auch mit stürmischen Böen zu rechnen.

