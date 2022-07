Niemeier erhält Glückwünsche von Hummels und Schlotterbeck

London (dpa)

Tennisspielerin Jule Niemeier darf sich nach ihren sensationellen Erfolgen in Wimbledon auch über Glückwünsche ihres Lieblings-Fußballclubs Borussia Dortmund freuen. «Ich habe vorhin geschickt bekommen, dass Mats Hummels mich in seiner Story erwähnt hat, und ich habe eine Nachricht von Nico Schlotterbeck bekommen», erzählte die 22-jährige nach ihrem Viertelfinal-Einzug beim Klassiker auf Rasen. «Als großer Dortmund-Fan musste ich schon schmunzeln und habe mich natürlich gefreut. Ich hätte vor dem Turnier nicht damit gerechnet, dass ich hier sitze und so viele Leute meinen Namen kennen.»

Von dpa