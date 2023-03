Norbert Scheuer erhält Walter-Hasenclever-Literaturpreis

Aachen (dpa/lnw)

Der Schriftsteller Norbert Scheuer erhält den diesjährigen Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis würdige das Gesamtwerk des 1951 geborenen Autors, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Jury betonte, dass Scheuer mit dem in seinen Büchern wiederkehrenden Handlungsort Kall «in herausragender Weise» ein «Geschichtspanorama» entwerfe, das weit über die Eifel hinausreiche. «Seine Protagonisten erfahren das Leben und die Welt in ihrer Heimat mit allen Facetten der Humanität und des Verstörenden.»

Von dpa