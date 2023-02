Nostalgisches Skirennen im Sauerland: Teilnehmer auf Holzski

Ungewohnter Anblick im Skigebiet Postwiese im Sauerland: Ausgerüstet wie vor 100 Jahren sind am Sonntag skibegeisterte Nostalgiker die Piste hinabgerauscht. Beim «Nostalgie-Skirennen» ging es vor allem um den Spaß. Die Veranstaltung fand schon zum 17. Mal statt.

Zwei Skifahrer in Tracht fahren auf Holz-Skiern durch den Schnee.

In historischer Ausrüstung sind am Sonntag im Sauerland Skibegeisterte auf die Piste gegangen. Rund 20 Personen nahmen an dem «Nostalgie-Skirennen» im Winterberger Ortsteil Neuastenberg teil.

Auf dem Programm standen ein Hindernislauf sowie ein Skispringen auf einer eigens dafür gebauten Naturschanze. Zum Abschluss gab es eine gemeinsame Abfahrt der Teilnehmer und einen «Einkehrschwung» mit Grünkohlessen.

Die Wintersport-Freunde trugen bei der Veranstaltung nostalgische Kleidung und absolvierten die Abfahrten auf Holzski. «Es ist kein Ski zu Bruch gegangen», sagte eine Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Sie zog eine positive Bilanz: «Die Stimmung war toll.»

Der Spaß-Wettbewerb fand in diesem Jahr zum 17. Mal statt. Die Veranstaltung wird normalerweise alle zwei Jahre ausgetragen, wegen der Corona-Pandemie vergingen diesmal allerdings vier Jahre.