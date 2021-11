Notrufnummern in Nordrhein-Westfalen ausgefallen

Duisburg (dpa/lnw)

Die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind in Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen ausgefallen. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste am frühen Donnerstagmorgen mit. Mehrere Behörden hätten landesweit jedoch gemeldet, dass der Notruf mittlerweile wieder funktioniere.

Von dpa