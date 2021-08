NRW: Bauämter erteilen mehr Baugenehmigungen für Wohnungen

Die nordrhein-westfälischen Bauämter haben im ersten Halbjahr 2021 Baugenehmigungen für 30.628 Wohnungen erteilt. Dies bedeute eine Steigerung von 6,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag. Insgesamt 26 354 Wohnungen sollen in neuen Wohngebäuden und 3566 durch Baumaßnahmen an bestehenden Häusern wie den Ausbau von Dachgeschossen entstehen. In gemischt genutzten Gebäuden, die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen, sind weitere 708 Wohnungen geplant. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen steigt im bevölkerungsreichsten Bundesland seit 2017 kontinuierlich. Auch die Corona-Krise hat daran nichts geändert.