Diese Corona-Regeln gelten im Februar

Die Corona-Lage hat sich weiter entspannt – mit Folgen: In den vergangenen Wochen kippten nach dem Domino-Prinzip reihenweise Beschränkungen in den Ländern. Was gilt im Februar und wo ist die Maske in Nordrhein-Westfalen überhaupt noch Pflicht? Wir geben einen Überblick.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert