NRW: Gedenkfeier für Flutopfer mit Bundespräsident aus

Düsseldorf/Euskirchen (dpa)

Zum Jahrestag der Flut-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen wird es am 14. Juli eine zentrale Gedenkfeier mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Euskirchen geben. Das Staatsoberhaupt wird auf Einladung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit Hinterbliebenen der Opfer an einem ökumenischen Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirche teilnehmen. Das teilte Regierungssprecher Christian Wiermer am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit.

Von dpa