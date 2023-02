NRW gedenkt der Erdbebenopfer

An allen Schulen des Landes soll mit einer Schweigeminute der Opfer der Erdbebenkatastrophe gedacht werde. An den obersten Landesbehörden wehen die Fahnen am Freitag auf Halbmast.

Nordrhein-Westfalen wird am Freitag mit Trauerbeflaggung und Schweigeminuten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gedenken. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) bat am Donnerstag die Schulleiterinnen und Schulleiter, in allen rund 5500 Schulen in Nordrhein-Westfalen um 11.00 Uhr mit einer Schweigeminute der Opfer des schweren Erdbebens zu gedenken. Gerade zwischen Nordrhein-Westfalen und der Türkei gebe es viele familiäre und freundschaftliche Verbindungen, aber auch aus Syrien seien in den vergangenen Jahren viele Menschen nach NRW gekommen, betonte die Ministerin. Zuvor hatte der Westdeutsche Rundfunk über die geplante Schweigeminute berichtet.

Das NRW-Innenministerium ordnete für Freitag anlässlich der Erdbebenkatastrophe eine Trauerbeflaggung für die obersten Landesbehörden an. Bei dem Erdbeben kamen fast 20.000 Menschen ums Leben.