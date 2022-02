NRW-Inzidenz sinkt etwas auf 1508,1

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen den zweiten Tag in Folge leicht gesunken, befindet sich aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert für das Bundesland am Montagmorgen mit 1508,1 an. Am Sonntag hatte die Inzidenz noch bei 1524,5 gelegen und am Samstag bei 1537,5. Am Montag vor einer Woche waren es 1444,3 gewesen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen sieben Tagen erwiesenermaßen infiziert haben.

Von dpa