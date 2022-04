NRW-Künstlerinnenpreis für Arbeit mit digitalen Technologien

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Künstlerinnenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr erstmals mit dem Schwerpunkt «Digital Arts» vergeben. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an die Niederländerin Joan Heemskerk, wie das Kulturministerium am Montag in Düsseldorf mitteilte. Den mit 5000 Euro versehenen Förderpreis erhält die in Köln lebende Spanierin Nieves de la Fuente Gutiérrez.

Von dpa