NRW-Landtagswahl 2022: Mona Neubauer soll Grüne führen

Das teilten die Grünen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Über den gemeinsamen Personalvorschlag und das Wahlprogramm von Landes- und Fraktionsvorstand muss abschließend noch die Landesparteitag im Dezember in Siegen abstimmen. Die 44-jährige Neubauer führt die Partei in NRW seit sieben Jahren, seit 2018 zusammen mit Felix Banaszak. Der Programmvorschlag mit dem Titel «Von hier an Zukunft» ist laut Mitteilung am Donnerstag an die Parteimitglieder verschickt worden