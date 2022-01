NRW leistet enormen Klimaschutzbeitrag mit Kraftwerke-Aus

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalen leistet nach Ansicht von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit zahlreichen Stilllegungen von Kohlekraftwerken einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. «Wir schützen das Klima, indem wir konkret handeln», sagte Wüst am Donnerstag in Düsseldorf in der Landespressekonferenz. Er verwies dabei auf den Fahrplan zu den Kraftwerksstilllegungen in Deutschland.

Von dpa