NRW: Mehr Kapazitäten in Unterkünften für Geflüchtete

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Land Nordrhein-Westfalen will die Kapazitäten in Unterkünften des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten erhöhen. Bis Anfang Oktober soll von derzeit 3400 auf 4500 Plätze aufgestockt werden, wie Flucht- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) am Montag mitteilte.

Von dpa