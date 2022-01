NRW-Minister erwartet weiterhin Atomstrom-Import aus EU

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) geht davon aus, dass Deutschland und NRW auch künftig Atomstrom aus der EU importieren werden. In gewissen Phasen werde man Atomstrom aus Ländern wie Frankreich und Tschechien importieren, um die Stabilität des Systems gewährleisten zu können, sagte Pinkwart (FDP) der Zeitung «Neue Westfälische» (Freitags). Zur Energieversorgungssicherheit in Europa und damit auch in NRW leiste Atomenergie auch künftig einen nicht «unwichtigen Beitrag».

