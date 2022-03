NRW-Ministerpräsident Wüst ehrt Athletinnen und -Athleten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Winterspiele aus Nordrhein-Westfalen empfangen und deren Leistungen bei einer Feierstunde gewürdigt. Die Sportlerinnen und Sportler erhielten für ihre Teilnahme am Großereignis in China Prämien der Sportstiftung NRW in Höhe von je 3500 Euro.

Von dpa