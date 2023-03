NRW mit den meisten Abschiebungen in Deutschland

Deutschlandweit wurden die meisten Menschen per Flugzeug abgeschoben (10.777). 1618 flogen vom Flughafen Düsseldorf aus, 69 von Köln/Bonn, 14 vom Flughafen Dortmund aus.

Aus einer anderen Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag geht unterdessen hervor, dass 2022 auch zahlreiche Abschiebungen gescheitert sind. Bundesweit konnten demnach 23.337 Abschiebungen nicht vollstreckt werden, 3339 davon in NRW. In den meisten Fällen davon (2511) wird in der Aufstellung des Bundesinnenministeriums als Grund «Stornierung des Ersuchens» angeführt, was zum Beispiel bei gestrichenen Flügen passiert.