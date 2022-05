NRW-OVG verhandelt Musterverfahren zu Abwassergebühren

Um Abwassergebühren gibt es immer wieder Streit. Am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht steht ein Musterverfahren zur Entscheidung an. Das Ergebnis hat Folgen für alle Kommunen in NRW.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster beschäftigt sich am Dienstag (10.30 Uhr) in einem Musterverfahren mit dem Thema Abwassergebühren. In dem Streit zwischen einem Bürger und der Stadt Oer-Erkenschwick geht um den Vorwurf, dass die Kommune die Gebührenkalkulation falsch aufstellt. Konkret soll Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 die Kosten für Abschreibungen und Zinsen zu hoch angesetzt haben. Unterstützt wird die Klage vom Bund der Steuerzahler in NRW (BdSt). Das OVG will noch am Dienstag eine Entscheidung verkünden.

Der BdSt wirft den meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor, bei ihren Berechnungen zu hohe Zinssätze als Grundlage für die Bescheide zu nehmen und hat die Gebührenzahler aufgefordert, Widersprüche einzulegen. Für «faire» Abwassergebühren müssten sich die Kommunen an realitätsnahen Zinsen orientieren, verlangte der Steuerzahlerbund. Die zu Grunde liegenden städtischen Gebührenkalkulationen entsprechen laut BdSt nicht den Anforderungen des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

In der Vorinstanz hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Klage abgewiesen. Der Bund der Steuerzahler hatte das Musterverfahren gegen die Stadt im Kreis Recklinghausen schon damals unterstützt.

Nach Angaben des OVG ist das Verfahren betriebswirtschaftlich und rechtlich sehr komplex. Die langjährige Rechtsprechung komme in dem Berufungsverfahren auf den Prüfstand. Die Entscheidung hat Bedeutung auch für alle anderen Kommunen in NRW und deren Kalkulation.