NRW plant keine Gebühren für Hochrisikospiele

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will trotz einer Empfehlung der Rechnungshöfe der Länder und des Bundes auch weiterhin keine Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen in Fußballstadien verlangen. «Entsprechende Pläne werden in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht verfolgt», teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

Von dpa