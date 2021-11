NRW-Polizei bekommt Kohlenmonoxid-Warngeräte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Polizei wird mit Kohlenmonoxid-Warngeräten ausgestattet. Geplant sei ein Gerät pro Streifenwagen, teilte das NRW-Innenministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die CO-Warner könnten an den Schutzwesten der Polizisten befestigt und so bei jedem Einsatz getragen werden. Insgesamt koste die Anschaffung der 1550 Geräte sowie zusätzliches Equipment rund eine Million Euro.

Von dpa