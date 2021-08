NRW schickt über eine Million Impfstoff-Dosen zurück

Mehr als eine Million Dosen an nicht benötigtem Corona-Impfstoff werden aus dem Landeslager Nordrhein-Westfalen an den Bund zurückgegeben. Wie die «Welt» am Freitag berichtete, hat das Landesgesundheitsministerium 922.400 Dosen Astrazeneca und 125.200 Dosen von Johnson & Johnson aus dem Landeslager zur Rückführung angemeldet. Der Bund ist Eigentümer der Impfstoffe und hat über die weitere Verwendung zu entscheiden.