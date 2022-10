NRW-SPD fordert höhere Belastung von Reichen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische SPD fordert angesichts der Energiekrise und steigender Preise mit Nachdruck eine stärkere Besteuerung hoher Vermögen. In einem Antrag für den SPD-Parteikonvent am 5. und 6. November in Berlin bekräftigte der mitgliederstärkste Landesverband sein Vorhaben, «hohe Vermögen stärker zu besteuern und Wohlstand gerechter zu verteilen». Dazu gehöre «neben einer einmaligen Vermögensabgabe auch die Wiedereinführung der Vermögensteuer, eine substanziellere Erbschaftssteuer sowie eine Überarbeitung unseres Steuersystems, das sehr hohe Einkommen stärker besteuert und geringe und mittlere Einkommen entlastet», hieß es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antrag. Zuerst hatte die «Rheinische Post» (Montag) berichtet.

Von dpa