NRW startet ins neue Schuljahr: Corona und Personalmangel

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am Mittwoch beginnt für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen wieder der Unterricht nach den Sommerferien. Für die 171.000 Kinder, die eingeschult werden, kann der erste Schultag auch auf den Donnerstag fallen. Im vierten Schuljahr unter Pandemiebedingungen will Schulministerin Dorothee Feller Schließungen vermeiden und setzt bei Schutzmaßnahmen vor allem auf Eigenverantwortung.

Von dpa