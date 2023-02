Weniger Teilzeit für Lehrer

Über 8000 Lehrerstellen sind in NRW unbesetzt. Um den Unterricht weiterhin flächendeckend zu garantieren, schränkt Schulministerin Dorothee Feller nun die Teilzeitmöglichkeit ein. Zudem sollen mehr Lehrer an notleidende Schulen versetzt werden können.

In NRW fehlen Tausende Lehrer. Die Landesregierung hat Maßnahmen angekündigt, um die Personalnot in den Griff zu bekommen.

Die Landesregierung macht Ernst: Bezirksregierungen in NRW sind angehalten, weniger Teilzeit für Lehrkräfte zuzulassen und zugleich mehr Lehrer an notleidende Schulen abzuordnen – zur Not auch gegen deren Willen. Verfrühte Ruhestände sollen zumindest hinausgezögert werden.